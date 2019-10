La Cour des comptes française vient de publier un rapport sur la mobilité internationale des étudiants. On apprend ainsi que, en 15 ans, leur nombre a plus que doublé, passant de 165 000 en 2002 à plus de 340 000 en 2017.

Et la plupart d’entre eux (46%) sont originaires d’Afrique et plus précisément du Nord du continent. Trois Etats maghrébins figurent d’ailleurs dans le Top 5 des pays qui envoient le plus de leurs ressortissants étudier en France : la Tunisie, l’Algérie et surtout le Maroc, qui avec 39 855 étudiants, représente à lui seul 12% des étudiants étrangers présents sur le sol français.

A noter que tous les étrangers ne viennent cependant pas étudier les mêmes matières. On remarque ainsi que les Européens (Allemagne, Italie, Portugal…) s’intéressent davantage aux lettres : plus de 40% de leurs ressortissants ont choisi d’étudier le français, les langues vivantes ou les sciences humaines et sociales. Tout l’inverse des Maghrébins (Maroc, Tunisie, Algérie…) dont plus de 40% des étudiants ont choisi un parcours scientifique.