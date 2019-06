Dans le cadre du suivi des recommandations issues du Forum Marocain du Commerce, organisé à Marrakech, sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, en avril 2019, le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy a tenu, le vendredi 21 juin, une réunion avec les présidents des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services, le président de la Fédération des chambres de commerce et les présidents des organisations professionnelles des commerçants.

Cette réunion a été l’occasion pour proclamer le 21 juin « Journée Nationale du Commerçant » et de recueillir les propositions et les attentes des représentants des commerçants par rapport à l’organisation de cette journée qui figure parmi les principales recommandations issues du Forum Marocain du Commerce.

« Le commerce joue, aujourd’hui, un rôle vital dans l’économie nationale », a déclaré Moulay Hafid Elalamy. L’organisation de la Journée Nationale du Commerçant permettra de mettre en lumière le rôle moteur du commerçant marocain, en tant qu’acteur central du développement ». Elle sera, en outre, l’occasion de faire remonter les attentes et les contributions des commerçants à même de permettre un développement équilibré, homogène et inclusif de ce secteur, tout en assurant la protection du commerçant et lui garantissant un environnement économique et social propice ».

Ce rendez-vous annuel, constituera non seulement une célébration, mais une opportunité pour présenter les avancées réelles et concrètes au bénéfice du commerçant et de son environnement durant toute l’année. Un travail concerté public-privé sera engagé avec un rythme soutenu pour être au rendez-vous de la journée nationale du commerçant 2020.