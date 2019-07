Les problématiques liées à l’enseignement et à la santé figurent en tête des revendications lors des événements d’Al Hoceima, a souligné le Délégué interministériel aux droits de l’Homme (DIDH), Ahmed Chaouqui Benyoub dans son rapport sur « les événements d’Al-Hoceima et la protection des droits de l’Homme », présenté ce jeudi à Rabat.

Benyoub a souligné que le document contenant ces revendications a traité la problématique de l’enseignement, du point de vue de la marginalisation et de l’étroitesse de son horizon et de son injustice à l’égard des aspirations de la fille au Rif. Il ressort de ce rapport que la santé se place également en tête des priorités, note M. Benyoub, rappelant, dans ce cadre, que les activistes ont revendiqué à l’unanimité la création d’un centre d’oncologie, ainsi que d’autres équipements en infrastructures et en spécialités, ce qui a fait que les revendications ont porté sur la réhabilitation du système de santé et l’accès aux services publics et spécialisés, sans pour autant négliger la répartition territoriale.