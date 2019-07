Le Groupe Renault-Maroc a clôturé les six premiers mois de l’année 2019 avec des réalisations historiques en termes de livraisons et de parts de marché, a annoncé, ce jeudi, le constructeur automobile dans un communiqué. Renault-Maroc a réalisé une part de marché de 43,3%, soit un gain de 2,9 points par rapport à la même période de 2018, relève le Groupe qui dit avoir signé une performance exceptionnelle avec 34 953 livraisons au total. Avec ses 3 796 livraisons, Dacia s’octroie une part de marché de 26,2% durant juin et maintient sa position de leader du marché des voitures particulières et utilitaires (VP-VU) avec des chiffres éloquents, ajoute la même source, précisant que la marque cumule 22 494 livraisons et que la part de marché au cumul s’établit à 27,9%.

Renault a écoulé durant les six mois précédents 12 459 véhicules et a porté sa part à 15,4% en cumul. La marque au losange clôture ce mois de juin avec 2 448 livraisons et 16,9% de part de marché, et confirme ainsi sa position de deuxième marque sur le marché marocain. En outre, le groupe Renault-Maroc consolide sa position de leader du marché marocain et continue de décrocher 6 places du « Top Ten » des meilleures ventes, avec au podium Clio, Logan et Dokker, suivies par Sandero (4ème), Duster (5ème) position et Kangoo (7ème).