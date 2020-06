FORSE, Fédération des Organisateurs de Salons et Evénements, a tenu son Assemblée Générale Constitutive le vendredi 19 juin 2020 à Casablanca dans le cadre de l’évolution naturelle de GROUPOS (Groupement Professionnel des Organisateurs de Salons), organisation professionnelle créée, depuis 6 ans, en 2014.

FORSE fédère les principaux organisateurs de salons et évènements professionnels et répond aux besoins pressants de la profession face à la situation insolite créée par la pandémie du Coronavirus COVID-19.

Les membres de FORSE expriment, dans ce sens, tout leur soutien et leur solidarité avec toutes les instances gouvernementales du Royaume et se félicitent des mesures sanitaires efficaces entreprises pour cerner le risque de propagation.

Nul besoin de décréter que le secteur de l’événementiel en général et celui des salons et des événements professionnels en particulier est profondément sinistré, la situation alarmante parlant d’elle-même.

La liste des salons et évènements professionnels annulés ou qui s’annulent se rallonge de jour en jour entrainant dans son sillage tous les métiers de la chaîne de valeur de la profession (Organisateurs en nom propre, organisateurs délégués, prestataires de services, agences de voyages, hôteliers et restaurateurs, transport aérien et terrestre, etc.) qui naturellement se greffent directement ou indirectement aux évènements.

Malgré l’annulation des événements, les entreprises membres de FORSE se voient dans l’obligation d’honorer leurs engagements moraux envers leurs clients, prestataires et personnel. De plus, leurs évènements, dépendant naturellement de la santé des secteurs stratégiques de l’économie nationale, il est nécessaire d’engager une chaîne de solidarité et de responsabilité dès aujourd’hui an de faire face aux impacts qui touchent l’ensemble des activités de la profession.

Loin de tout message alarmiste ou défaitiste devant cette situation inédite imposée par le contexte actuel, tous les membres de FORSE, solidaires les uns envers les autres, travaillent d’arrache-pied dans la sérénité absolue depuis plus de trois mois an de mettre en place un plan d’action spécifique à leur métier d’organisateurs de salons et évènements professionnels.

FORSE demeure convaincue que ses partenaires sociaux, économiques, publics et privés, ne ménageront aucun effort pour étudier ses doléances spécifiques ainsi que ses pistes de relance.

Les salons et événements organisés par les entreprises membres de FORSE constituent un véritable patrimoine économique de notre pays, orant depuis plus de trois décennies des vitrines sectorielles avec un rayonnement à l’échelle nationale, continentale et internationale.