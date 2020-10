La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif des comptes spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de août 2020.



Ledit bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des collectivités territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s’explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l’Etat (14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%).



S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3% à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette.



Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH, en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH, dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles des collectivités territoriales.