Infomédiaire Maroc – Le Groupe BCP a organisé une matinée ‘‘immersion’’ dans les locaux de la filiale PCA (Payment Center for Africa) et plus précisément au niveau de sa ‘‘Squad Factory’’, une entité qui réunit une centaine de talents digitaux, fonctionnant en mode Start-up, en vue d’expérimenter, de développer et de déployer des solutions innovantes pour la BCP et ses filiales.

Et à cette occasion, la caméra de Infomédiaire TV a rencontré Hassan Debbagh, DGA du Groupe BCP en charge de la Banque des particuliers et des professionnels, qui a passé en revue les réalisations majeures du groupe depuis le lancement de sa stratégie digitale en 2016 (parcours EeR , Change Management, Data Lab, refonte de Chaabi Net…). Debbagh est également revenu sur la principale actualité de la Banque Populaire, à savoir le parcours client dédié au ‘‘Crédit Immo’’…Voir le reportage vidéo

Rédaction Infomédiaire