Le Groupe Wafa Assurance accélère sa transformation numérique en lançant sa Digital Factory. Le digital, érigé en priorité stratégique par les actionnaires de la compagnie, a vu son caractère crucial et incontournable renforcé par la crise sanitaire et économique déclenchée par le coronavirus.

Placée sous la responsabilité opérationnelle du Directeur de la Transformation Digitale, Monsieur Mehdi BRAOULI BENNANI, la Digital Factory ambitionne d’accueillir rapidement une équipe pluridisciplinaire de 40 talents: des experts métiers, des marketeurs, des développeurs, des data scientists, des architectes et spécialistes en intelligence artificielle.

Avec un premier objectif de digitalisation d’environ 40 parcours client, ce projet se veut une traduction de l’ambition du Groupe Wafa Assurance d’accélérer la transformation de ses métiers tant au Maroc que dans ses filiales africaines en apportant de la valeur à ses clients, à ses assurés, à ses agents généraux et à ses réseaux partenaires, notamment, en améliorant l’expérience client et en gagnant en efficacité opérationnelle et en compétitivité.

Wafa Assurance se fait accompagner par Devoteam, acteur majeur de la transformation digitale des entreprises en Europe, en Afrique et au Moyen Orient. Fondé en 1995, le groupe Devoteam est spécialisé dans le conseil en technologies innovantes et en management. Le groupe compte 7 600 experts et est présent dans 18 pays où il accompagne les entreprises dans l’amélioration de la performance, l’adoption des usages digitaux et la mise en oeuvre d’infrastructures à la pointe de la technologie.