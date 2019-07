Infomédiaire : Marrakech sera la 1ère ville du Maghreb à rejoindre le circuit IronMan. Qu’est-ce qui vous a convaincu le plus pour opter pour cette ville ?

Oui, le Maroc est seulement le deuxième pays africain avec l’Afrique du Sud à accueillir une épreuve IRONMAN, Marrakech a donc été choisie pour son infrastructure hôtelière et routière, pour ses multiples liaisons aériennes, pour sa réelle expérience dans la gestion et la sécurisation des événements d’envergures mais aussi, et surtout, Marrakech dispose d’une très forte attractivité touristique ce qui a rendu notre choix évident.

Infomédiaire : Comment se déroulera cette la compétition ?

Le 27 octobre, jour J, les participants seront emmenés vers 5 heures du matin au lac Lalla Takerkoust, pour prendre le départ de l’épreuve de natation. Après 1,9 km de nage, la course se poursuivra à vélo sur 90 km à travers les villages berbères de l’Atlas et la vallée de l’Ourika pour finir sur le circuit automobile Moulay El Hassan où débutera le semi-marathon qui clôturera l’IRONMAN 70.3 de Marrakech.

Infomédiaire : Et comment y participer pour une première fois ?

Tout d’abord il faut être inscrit à l’épreuve via le site d’IRONMAN http://www.ironman.com/marrakech70.3, et surtout, il faut être entrainé. Plusieurs programmes de préparation sont disponibles sur le web et sur le site d’IRONMAN en particulier. Préparer un IRONMAN 70.3 demande beaucoup de rigueur et quelques concessions. Il faut six à neuf mois d’entrainement pour un sportif moyen afin d’atteindre l’état de forme nécessaire pour réaliser l’épreuve.

Infomédiaire : Des nouveautés pour cette édition ?

Nous avons dessiné le circuit vélo de façon à ce que des primo participants puissent finir dans les temps impartis. Ce sera donc un parcours roulant et donc tout à la fois attirant pour les débutants et l’opportunité, pour les plus aguerris, d’améliorer leurs marques sur la distance. Quoi qu’il en soit, 1.9 Km de natation, 90 Km de vélo et un semi-marathon pour terminer, demeure un véritable challenge pour tous.

Infomédiaire : Combien de personnes attendez-vous et quels seront les moments fort ?

L’IRONMAN 70.3 Marrakech accueillera plus de 2300 participants dont 20% de marocains ! C’est en soit une réussite. En pratique, chaque IRONMAN est un événement familial autant que sportif. Les participants à la course sont généralement accompagnés de leurs familles et amis qui viennent nombreux pour les encourager à relever cet incroyable défi. En tout, nous attendons environ 10.000 personnes la semaine du 20 octobre à Marrakech.

Il y a aura des moments forts tout au long des trois jours, d’abord avec l’ouverture dès le vendredi 25 octobre de l’IRONMAN Village au circuit Moulay El Hassan, avec son lot d’animations, de stands dédiés au sport et des divertissements pour tous. Puis, le samedi 26 octobre auront lieu deux courses à pied informelles : l’une réservée aux enfants, l’Ironkids et l’autre aux femmes, le Lady’s Run. Les gains générés par ces deux courses seront reversés à des associations caritatives marocaines dont l’association AEDF « EL AMANE pour le développement de la femme ». Ce soutien nous tient d’autant plus à cœur que les épreuves IRONMAN comptent de nombreuses femmes. Nous attendons ainsi près de quatre cents triathlètes femmes pour cette première édition du 27 octobre. Et enfin, le TOP départ, le jour J, le 27 octobre à 7 heure du matin : le moment le plus attendu par tous les participants ! c’est toujours un moment particulier, très chargé d’émotion.

Infomédiaire : Vos objectifs pour cette nouvelle édition ?

Dans l’immédiat, notre ambition est donc tout d’abord de faire de cette première édition une belle réussite.

Par ailleurs, nous avons signé pour trois éditions IRONMAN à Marrakech, alors, à moyen terme, je dirais que nos ambitions pour le Maroc sont à la hauteur de l’enjeu : faire de cette terre pleine de promesses un acteur majeur du circuit international IRONMAN.

Infomédiaire : Qu’est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui viendront découvrir pour la première fois cette compétition ?

Aux Athlètes : La promesse de Marrakech sera tenue, nager dans le lac lalla takerkoust, rouler au pied de l’Atlas et courir dans les belles avenues de Marrakech, feront de cet IRONMAN 70.3 une expérience inoubliable.

Aux spectateurs : Venez nombreux ! d’abord pour découvrir ce sport pour ceux qui ne le connaissent pas, puis pour supporter les athlètes dans leur magnifique effort, et enfin vener à notre rencontre dans l’IRONMAN Village avec son lot de divertissements.