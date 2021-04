Depuis sa création Disty Technologies s’est fixé pour objectif de devenir le partenaire national de référence des professionnels marocains des TI.

Maillon de choix entre les Constructeurs/éditeurs de solutions TI et les revendeurs et intégrateurs, Disty Technologies a toujours eu comme ambition de servir au mieux ses clients et leur proposer des options innovantes et adaptées à leurs besoins.

Pour Younès EL HIMDY Président Directeur Général de Disty Technologies : « Le digital a cet avantage de redéfinir les relations entre les entreprises et leurs clients. Aujourd’hui, il y a nécessité de remettre le client au centre des enjeux et accorder autant d’importance à l’expérience

client qu’au produit lui même. Et c’est dans cet esprit que Disty Technologies entre de plein pied dans l’ère de la digitalisation et a créé sa plateforme commerciale digitale www.disty.ma. Pour favoriser l’innovation commerciale et la personnalisation des services et devenir ainsi encore plus agile et innovant afin de répondre aux défis actuels. »

Cette plateforme, qui alimente essentiellement le réseau des revendeurs en direction des PME PMI est un portail commercial efficace et efficient.

Fruit de l’expérience et de l’expertise de Disty Technologies, Ce portail est développé avec les dernières technologies du E-commerce et possède une ouverture native vers les réseaux sociaux. L’interfaçage de cette nouvelle plate-forme avec l’outil de gestion de l’entreprise (ERP Microsoft Navision) a nécessité l’expertise de deux sociétés de services spécialisées et une gestion de projet rigoureuse qui a pu faire aboutir le projet en 9 mois seulement.

Chaque client dispose sur la plate-forme d’un espace totalement personnalisé et sécurisé à travers lequel il peut avoir accès aux informations commerciales et logistiques. Bénéficiant ainsi d’un service personnalisé parfaitement adapté à ses besoins.

Concrètement, la nouvelle plateforme digitale de Disty Technologies apporte plus de simplicité et de praticité :



• Un accès 24h/24 et 7 jours sur 7

• L’information sur les prix, les disponibilités et les prévisions d’arrivages en temps réel.

• Traitement instantané des commandes.

• Un suivi automatisé du cycle logistique depuis la confirmation de la commande à la livraison effective dans un délai d’ ½ journée.

• Toute l’information produit nécessaire au choix des articles.

• La possibilité de réserver des articles dans la perspective de les acheter.



Innovation, Satisfaction client, fluidité sont les principaux objectifs de cette plateforme digitale qui a dématérialisé une bonne partie des transactions commerciales de l’entreprise et a permis une meilleure expérience client.



La nouvelle plateforme a induit un changement dans la relation client. Afin d’accompagner ce changement, Disty Technologies a mis en place, au profit de sa force de vente, une formation et programme de coaching assurés par un cabinet spécialisé.





Afin d’optimiser et améliorer l’expérience et pour mieux répondre aux attentes du réseau de revendeurs PME PMI, Disty Technologies a réalisé une étude de satisfaction auprès des utilisateurs de cette plateforme. Un taux de satisfaction de 95% en a résulté.