Le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a rencontré à Istanbul, en marge de la réunion du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l’Organisation de la coopération islamique (COMCEC), son homologue Turque Ruhsar Pekcan.



Et selon nos informations, évoquant les relations commerciales bilatérales, Elalamy a souligné l’importance du déficit de la balance commerciale et l’impact négatif de l’accord de libre-échange (ALE) entre les 2 pays sur les entreprises marocaines, ce qui pourrait contraindre le Maroc de le dénoncer. De source proche du dossier, on apprend qu’une solution d’équilibre a été trouvée. Ainsi, les 2 ministres ont convenu de la mise en place d’une équipe technique qui sera chargée d’analyser l’ALE, de rechercher des complémentarités pour absorber le déficit et encourager des investissements dans les filières industrielles. A suivre !