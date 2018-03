Infomediaire Maroc – HEM, Business School privée N°1 au Maroc, continue le développement de son réseau à l’international et démarre l’année 2018 avec 7 nouvelles conventions de partenariats signées avec des institutions prestigieuses (IQS School of Management à Barcelone – Espagne, Université de Liège – Belgique, International University in Geneva – Suisse, International University of Sarajevo – Bosnie, Artevelde University College Ghent – Belgique, IPMI International Business School à Jakarta – Indonésie et IIBN Business School à Saint-Péterspourg – Russie), portant ainsi le nombre total de ses partenaires internationaux à 51.

Ces conventions prévoient des possibilités d’échanges pour les étudiants et les professeurs ainsi que de projets de recherche communs.

Et en parallèle à cela, plusieurs accords ‘‘Erasmus’’ ont été signés avec des écoles/universités partenaires ou nouveaux partenaires suivants : Louvain School of Management, Regent’s University, Polonia University.

Rédaction Infomediaire.