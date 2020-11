Le 10 novembre, la Fondation SAHAM ainsi que ses partenaires du secteur public-privé inaugurent en présence de Monsieur le Gouverneur de Médiouna, en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la Province de Médiouna, le Ministère de l’Éducation, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et des opérateurs économiques recruteurs engagés, le premier centre pilote baptisé « MASSARI – ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE » pour la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes à Médiouna, dans la périphérie de Casablanca.

Baptisé « MASSARI », le centre pilote est un modèle social de partenariat innovant qui met en exergue une collaboration étroite de partenaires recruteurs du secteur privé qui s’engagent aux côtés de la Fondation pour le recrutement de jeunes formés au sein du centre MASSARI. La Fondation SAHAM travaille main dans la main avec ses partenaires pour former les jeunes au plus près des besoins des recruteurs.

Ainsi, les principales missions du premier centre pilote MASSARI de la Fondation SAHAM est de gratuitement :

Optimiser l’employabilité des jeunes « NEET *» (jeunes déscolarisés, sans emploi et ne suivant aucune formation ou apprentissage – Not in Employment, Education or Training) de 15-25ans de la Province de Médiouna en créant des partenariats avec des entreprises engagées pour le recrutement de ces jeunes

Contribuer au retour sur les bancs de l’école des jeunes pouvant poursuivre leur scolarité

Donner une nouvelle impulsion dans la vie sociale, culturelle et professionnelle de ces jeunes

Contribuer à réinsérer ces jeunes dans la société marocaine

Il est à rappeler qu’un tiers des jeunes de 15 à 25 ans sont des NEET.

Le centre MASSARI tente de contribuer à cette problématique de réinsertion à travers un accompagnement psychologique, une offre de formation et d’activités sportives et culturelles. En effet, la structure intégrée du centre comprend une cellule de prise en charge psychologique, un espace de vie culturelle et sportive bénéficiant aux jeunes NEET ainsi que des formations pour préparer les jeunes à leurs métiers de demain. Les jeunes NEET du centre MASSARI ont accès à l’ensemble de ces activités de manière gratuite.

Il s’agit tout d’abord d’accompagner ces jeunes, qui sont souvent démotivés, sur le plan psychologique et de les orienter, grâce à la mobilisation de thérapeutes spécialisés recrutés par MASSARI. Des séances de coaching sont mises à disposition des jeunes. A titre d’exemple, durant le premier mois d’existence, plus de 30 jeunes ont été suivis individuellement par les psychologues du centre et près de 800 jeunes ont participé aux webinaires organisés.

La mission principale du Centre MASSARI consiste à améliorer les chances d’employabilité des jeunes et d’opérer une réconciliation entre le bénéficiaire, le marché de l’emploi et la société.

Les recruteurs partenaires participent aux côtés de la Fondation SAHAM, au processus de formation. Ils sont en contact avec les jeunes dès leur inscription, certains recruteurs participent eux-mêmes aux formations qualifiantes. Pour améliorer les chances d’insertion des jeunes dans le monde du travail, le centre MASSARI accompagne les cours théoriques de formation par de la formation en soft skills et en langues, nécessaires aux besoins du marché de l’emploi.

Enfin, l’inclusion du jeune NEET se fait aussi à travers un programme d’activités culturelles, artistiques et sportives, reconnues en tant que facteurs d’intégration sociale.

Sur le plan opérationnel, le centre MASSARI prévoit d’accompagner 600 jeunes NEET par an. Les premières classes pilotes du centre ont vocation à être recrutées par des opérateurs du secteur de l’offshoring et des services à la personne. En raison de la pandémie, les formations ont débuté en ligne. Elles seront assurées en présentiel après l’inauguration du centre.

Outillés pour intégrer le marché de l’emploi, les jeunes seront accompagnés dans leurs démarches par la Fondation SAHAM et l’ensemble de ses partenaires comme des associations locales, le réseau d’agences ANAPEC, l’OFPPT et d’autres partenaires privés.

Porté par la Fondation SAHAM, acteur engagé dans le domaine de l’inclusion sociale des jeunes NEET, ce projet à fort impact social est une belle illustration de la synergie public-privé. En effet, le centre est réalisé en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la Province de Médiouna, le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), des opérateurs économiques recruteurs et la société civile locale.

A terme, l’objectif des différentes parties prenantes est d’étendre ce modèle à plus grande échelle sur le Royaume en scellant des partenariats solides avec des institutions privées et publiques engagées pour la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes marocains, aujourd’hui en marge de la société.