Le Centre Mohammed V de la deuxième chance-nouvelle génération, destiné aux enfants et aux jeunes non scolarisés ou déscolarisés, âgés entre 13 et 18 ans, a été inauguré à Rabat.

Selon le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, l’inauguration de cet établissement pilote de deuxième chance de nouvelle génération coïncide avec le lancement de la rentrée officielle de l’éducation non formelle.

Il a souligné qu’un certain nombre de pédagogies éducatives intégrées, à savoir les langues étrangères et les compétences pratiques, ont été élaborées, en plus de l’enseignement de trois métiers au sein de l’établissement, comme la coiffure et l’informatique.