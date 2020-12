Mohammed Mrani Alaoui : « Carmine est une solution de mobilité d’avenir pour le Maroc »

Carmine est une startup pionnière au Maroc. C’est la seule à avoir lancé l’activité d’autopartage (« car-sharing ») qui consiste à mettre à disposition, au niveau de stations identifiées, des véhicules en libre-service que les abonnés peuvent réserver à l’heure ou à la journée, au moyen d’une application et d’une plateforme 100% digitale. Cette activité innovante englobe aussi bien les concepts de mobilité partagée, multimodale et durable, que les concepts d’économie collaborative et solidaire.

Qu’est-ce que la mobilité partagée ? en quoi est-elle durable ?

La mobilité partagée est la manière de se déplacer à l’aide de moyens de transport partagés. Ainsi, le « car–sharing » ou autopartage est l’utilisation collective d’un véhicule par plusieurs utilisateurs. À l’inverse des loueurs de voitures classiques, les opérateurs d’autopartage facturent à la minute ou au kilomètre, en plus des frais d’abonnement mensuels ou annuels qui permettent d’avoir accès au service.

Quand on parle d’autopartage, il faut distinguer le « free floating » (parc automobile libre) et le « station based » (àpartird’une station). Dans le cas de l’autopartage à partir d’une station, l’utilisateur vient récupérer le véhicule dans une station déterminée et doit le ramener dans cette même station. Dans le cas du « freefloating », les voitures sont garées sur la voie publique et les utilisateurs les localisent grâce à leur application ; ils peuvent ensuite les déposer sur n’importe quel emplacement de stationnement public dans le périmètre d’activité défini.

L’autopartage s’inscrit dans une logique de développement durable et d’économie collaborative, à travers la consommation collective du même véhicule, et a un impact positif tant sur l’aspect environnemental que social, et économique. Ce type de consommation privilégie en effet l’utilisation à la propriété, ce qui permet de diminuer la consommation de chacun et le coût d’accès à la voiture. De plus, dans la majorité des cas, les véhicules en libre-service sont hybrides ou électriques, donc plus propres.

Pour finir, je rajouterai que l’autopartage est parfaitement adapté aux besoins de mobilité individuels et professionnels, puisque c’est un service qui offre une flexibilité maximale. Ainsi, les utilisateurs de Carmine peuvent accéder instantanément à la voiture la plus proche simplement en cliquant sur une application dans leur smartphone.

Pouvez-vous nous décrire l’expérience Carmine ?

L’utilisateur commence par faire sa demande d’adhésion à travers notre plateforme web www.carmine.ma. Une fois sa demande acceptée, son compte est activé et son badge personnel lui est remis. Le membre devient alors autonome et peut faire une réservation directement sur l’application à chaque fois que le besoin se présente.

Les voitures sont accessibles et mises à disposition des membres dans différents emplacements de la ville. Les membres se servent soit de leur badge ou bien du bouton déverrouiller sur l’application pour ouvrir les portes de la voiture réservée.

Sur la base de la réservation effectuée, le membre est éventuellement facturé à l’heure ou à la journée plus éventuellement au kilomètre pour les longues distances. Le tarif comprend le temps d’utilisation, le carburant, l’assurance tout risque et un parking initial réservé.

Chaque véhicule Carmine dispose d’une carte de carburant qui peut être utilisée par les membres aux stations d’essence partenaires et d’une carte de parking pour sortir et rentrer gratuitement au parking initial le cas échéant.

Qui fait l’état des lieux des voitures avant et après chaque utilisation ?

C’est l’utilisateur qui est censé faire l’état des lieux de son véhicule avant chaque utilisation et signaler toute anomalie avant l’usage. De même, à la fin de son trajet, il se doit de nous signaler tout incident et de rendre le véhicule aussi propre qu’il l’a pris.

En parallèle, nos agents de terrain opèrent des tournées quotidiennes pour s’assurer du bon état des véhicules et de leur propreté.

Comment s’effectue le paiement ?

Nous proposons trois modes de paiement, soit directement en ligne sur notre site web www.carmine.ma avec la carte bancaire, ou bien en cash via les agences Cash Plus partenaires, ou encore directement auprès de notre service clientèle dans nos locaux situés à Casablanca.

Nous prévoyons bientôt la possibilité de prélever directement de la carte bancaire enregistrée de l’utilisateur sur l’application Carmine

Comment se porte votre entreprise en cette période de crise du Coronavirus ?

L’innovation, le digital, et l’adaptabilité font partie de l’ADN de Carmine. Nous nous sommes rapidement mobilisés pour être en conformité avec les recommandations du Ministère de la Santé et nous avons renforcés notre dispositif sanitaire (stérilisation régulière de nos voitures, mise à disposition de lingettes et de spray désinfectants, etc.). Nous nous sommes également mobilisés pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité des entreprises opérant dans les secteurs essentiels pour faciliter leurs déplacements jugés nécessaires en toute sécurité.

Il faut noter que Carmine a réalisé une levée de fonds pour un plan de développement qui doit lui permettre d’atteindre 300 voitures et 10 000 membres à l’horizon 2023. Ce plan, même s’il a été ralenti à cause de la crise sanitaire, et notamment durant les trois mois de confinement entre mars et mai 2020, se porte plutôt bien, et nous gardons le cap pour atteindre notre objectif.

Quel est le bilan de vos deux ans d’activité ?

Ces deux premières années ont été très riches en réalisations.

Nous avons tout d’abord stabilisé notre technologie en lui apportant les développements nécessaires pour répondre aux besoins de nos utilisateurs. Nous avons par exemple permis l’ouverture des voitures directement avec notre application disponible sur iOS et Android.

Nous avons également mis un point d’honneur à offrir un service transparent sans aucun frais caché et avec des processus rodés pour que l’expérience Carmine soit la plus fluide possible. Chaque membre peut visualiser sur son compte, via l’application, la disponibilité des voitures en temps réel, le temps et les km parcourus et facturés, l’historique de ses réservations et son état de compte.

Nous avons de plus mis en place de solides partenariats, à la fois financiers et stratégiques, qui garantissent la qualité du service et la pérennité de l’entreprise.

Par ailleurs, nous sommes très contents d’avoir étendu notre service vers la capitale depuis le mois de septembre. Nous envisageons également de proposer nos services à Tanger et à Marrakech dans un future proche.

Quels sont vos projets de développement ?

Plus de voitures, plus d’utilisateurs, plus de villes !

Carmine est aujourd’hui une entreprise solide qui prévoit de capitaliser sur ses acquis pour proposer plus de voitures et embarquer plus d’utilisateurs à travers le Royaume.

Nous ambitionnons de devenir la référence marocaine en termes de mobilité partagée et de renforcer notre dimension « green » en proposant davantage des voitures hybrides, voire électriques. Pour ce faire, nous allons mettre les bouchées doubles tout en restant aussi sérieux que nous l’avons été depuis le début pour bien servir nos utilisateurs.

Nous envisageons également de proposer « Carmine Flex » à partir du 2ème trimestre 2021, un nouveau service de « free floating » qui viendra apporter plus de flexibilité et permettra à nos utilisateurs d’effectuer des trajets « one way », c’est-à-dire d’un point A à un point B se situant dans une zone autorisée. Par exemple, il sera possible de prendre une voiture à Sidi Maarouf et de la restituer à Aïn Diab.

Un dernier mot ?

Pour finir, Carmine, ce ne sont pas seulement des réalisations chiffrées. C’est aussi toutes ces valeurs que j’ai à cœur de transmettre depuis le début de l’aventure, à savoir la liberté d’agir, la confiance, la flexibilité, et la découverte. Après tout, la vie est un perpétuel mouvement qu’il faut savoir saisir pleinement J