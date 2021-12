Le Ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib BENMOUSSA et le Président de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation, Youssef EL BAKKALI, ont co-présidé, le lundi 20 décembre 2021 à Rabat, la cérémonie de signature des conventions avec huit organismes bancaires pour la mise en place d’un nouveau mécanisme d’appui au financement du personnel de l’Education- Formation. La cérémonie s’est déroulée en présence de Abdellatif MIRAOUI, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et de nombreuses personnalités des secteurs éducatif et financier.

Lesdites conventions permettront à la famille de l’enseignement d’avoir accès, à partir du 03 janvier 2022, à des prêts bancaires, totalement ou partiellement subventionnés par la Fondation.

Baptisé «Yassir», ce nouveau mécanisme cible 40.000 adhérents par an pour un budget global des subventions, estimé à 50 millions de DH par an ; dont le financement sera assuré par un fonds dédié d’une valeur de 2 milliards de DH.

Le nouveau mécanisme Yassir propose deux formules :

• Un financement de 20.000 DH à 0%. La Fondation prend en charge la

totalité des taux d’intérêt;

• Un financement de 30.000 DH avec un taux d’intérêt préférentiel, partiellement subventionné par la Fondation.

Ce nouveau mécanisme vient renforcer le système d’aide au financement de l’adhérent, qui a démarré avec le programme FOGALEF, mis en place en 2003. Ce dernier a permis à plus de 106.000 familles d’acquérir leurs logements pour un engagement financier de la Fondation de l’ordre de 3.8 milliards de DH; dont 2.49 milliards de DH ont déjà été réglés aux banques.