Un projet qui vous fera vivre au cœur de la prestigieuse Place Financière de la métropole économique, à proximité de toutes les commodités tout en bénéficiant en même temps d’un climat écologique idéale loin du tintamarre permanent de la ville de Casablanca

Le BO52 est une résidence absolument urbaine, à proximité des écoles, des commerces et des loisirs.

Des bâtiments bioclimatiques qui s’adaptent à l’environnement, et tirent profit des conditions climatiques tout en atténuant cette pollution sonore qui irrite les citadins ainsi que la pollution de l’air pur grâce à des jardins intérieurs protégés la proximité de la palmeraie et d’Anfa Park qui offrent au site une richesse en biodiversité et des vues extérieures agréables ainsi que des espaces de confort et de détente.

Un bien être ininterrompu à l’intérieur de vos appartements, avec un aménagement intérieur lumineux, spacieux et aéré, une sélection soignée de matériaux nobles et pérennes, des finitions recherchées et d’un design contemporain à la fois sobre et raffiné.

Pour ceux qui adorent allier confort, bien-être et espace de travail, il est à signaler, que BO 52 est entouré de trois éléments majeurs : l’axe principal de la Place Financière, la Palmeraie et la Tour emblématique CFC First.

BO 52, est tout simplement le rêve casablancais devenu réalité, il est tout à l’image de cette ville chaleureuse qui ouvre ses bras pour tout le monde avec une âme blanche, il s’inspire de l’essence des codes de l’architecture qui ont fait la spécificité de Casablanca tout au long du XXème siècle. Mais il s’agit également d’affirmer pleinement sa contemporanéité en tâchant de proposer une écriture de son temps, légère, blanche, forte et subtile à la fois.

Pour Younes Abdeljalil, Directeur général de Linkcity Maroc « Un projet immobilier «réussi» est un projet abouti qui répond explicitement aux besoins des futurs occupants. Nous puisons d’abord nos intuitions et nos idées chez eux. »

En effet, Les « Happy Few » qui auront la chance d’occuper ces résidences, profiteront d’un environnement de verdure naturel et paisible ainsi que d’une multitude de prestations liées au service, au confort, à la sécurité, au loisir et au Bien-être, tout en restant au cœur de la métropole bien aimée (Casablanca)

Un projet aspirationnel fort qui répondra à toutes vos exigences et celles de vos familles, un cadre de Bien-être, qui vous procurera un équilibre entre vie professionnelle et privée et où vos grands projets verront certainement le jour. Vos convives seront éblouis par une invitation dans un cadre exceptionnel, chaleureux et convivial où vous savourerez confort, loisir et bien être avec toutes les prestations nécessaires et surtout une sécurité totale.

BO 52, projet majoritairement résidentiel, comporte 168 logements, de différentes typologies allant du T2 (salon + 1 chambre) de 50 m² au T5 (salon + 4 chambres) de 200 m², commercialisés dans leur totalité en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement). Les clients versent environ 50% d’avances échelonnées sur la durée de construction du projet, en contrepartie de cautions bancaires les garantissant en cas de défaillance du promoteur. Le reliquat du prix de vente est versé par le client après l’éclatement des titres à la livraison de l’appartement.

Process livraison : Linkcity a organisé ces process pour fournir une qualité irréprochable à ses clients. Au-delà du suivi quotidien de l’opération pendant la construction, chaque appartement est visité en fin d’opération 4 à 5 fois pour contrôler le niveau de finition et lever les éventuelles réserves au travers de contrôles internes ou contrôles clients. Le client étant invité à visiter son appartement au moins à deux reprises, en opération préalable à la livraison, puis bien entendu le jour de la livraison.

A ce jour, Linkcity a livré à la grande satisfaction de ses clients plus de 50% des appartements et prévoit de livrer la totalité de l’opération avant fin 2021.

BO 52 se distingue par ses grandes terrasses, offrant des vues imprenables sur Casablanca, par son architecture élégante et par la proposition au choix des acquéreurs de plusieurs ambiances décoratives intérieures, d’un niveau d’exécution élevé.

BO 52 s’inscrit dans une démarche de certification HQE (Haute qualité environnementale) garantissant notamment confort acoustique et confort thermique.

Process SAV: Linkcity offre à ses clients un service après-vente en cas d’apparition de vices cachés sur une durée de deux années.

Nouvelles opération Mixed use

Etant donné le succès de l’opération de BO 52, et à la demande de nombreux clients sur cette opération, BO 52 poursuit son activité sur Casa Anfa avec le démarrage prochainement d’une nouvelle opération mixed use.

Le projet BO52 est signé Linkcity, Groupe Bouygues Construction

Linkcity, la nouvelle marque de développement immobilier, affiliée au groupe français Bouygues Construction, s’est installé au Maroc en 2016.

Présent en France, Suisse, Royaume-Uni, Pologne, République Tchèque et Australie et fort de ses 30 ans d’expertise prouvée à l’échelle internationale, l’opérateur urbain apporte une nouvelle vision ainsi que des projets audacieux, en vue de réinventer les cadres de vie. Linkcity a pour mission principale de connecter ses différents projets à leurs territoires, nouer des liens et contribuer au bon vivre de tous les usagers.

Linkcity intervient sur toute la chaîne de valeur, depuis la phase d’études, la construction, jusqu’à l’exploitation du programme immobilier. Elle ambitionne de développer des projets dans différents secteurs d’activité : résidentiel, bureaux, commerces, hôtellerie, santé et industrie.

Les projets de Linkcity, répondent de manière adaptée aux standards environnementaux les plus exigeants (HQE, LEED, BREEAM…).

Il s’agit chez Linkcity de tisser un lien entre tous les acteurs (investisseurs, aménageurs, architectes, bureaux d’études…) et à faire vivre ce lien à toutes les étapes de la vie du projet, y compris après sa livraison.