Serquo, une société leader dans le domaine des logiciels et de la technologie, et HPS, le premier fournisseur mondial de solutions de paiement, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique à long terme pour proposer des technologies de paiement nouvelles et passionnantes.

Combinant leurs expertises respectives en informatique et en logiciels de paiement, Serquo et HPS unissent leurs forces pour offrir des solutions de paiement à la pointe de la technologie. S’appuyant sur la forte présence locale et l’expérience de Serquo en matière de paiement et de test, ce partenariat permettra aux institutions financières espagnoles de bénéficier d’une offre de service de bout en bout avec un support local cinq étoiles.

La collaboration de HPS avec Serquo permettra aux deux sociétés d’échanger et de maximiser leur capacité technologique, ce qui permettra à son tour à HPS d’étendre davantage ses partenariats et sa présence en Europe et plus particulièrement en Espagne.

« Nous sommes très heureux de nous associer à un acteur mondial et bien connu tel que HPS. Ce nouvel accord créera de nombreuses opportunités pour les deux entreprises sur le marché espagnol. Il renforcera également notre présence et notre offre, en gardant toujours à l’esprit nos standards d’excellence. a déclaré Galia Gómez, PDG de Serquo.

« Grâce à ce partenariat, HPS a établi une présence locale en Espagne qui nous aidera à développer notre présence et à proposer des solutions de paiement innovantes à toutes les banques du pays. » a déclaré Sebastien Slim, Directeur Régional Europe et Amériques de HPS. « Nous sommes impatients de travailler ensemble sur des projets passionnants et innovants à travers la péninsule. »