Référence d’un mode de consommation de l’automobile « raisonné », Dacia est plus que jamais au cœur des véritables besoins de ses clients et propose des voitures simples, habitables, fiables, robustes, sans superflu et à un prix imbattable.

Le contexte inédit de ces derniers mois a plus que jamais alimenté un mouvement déjà amorcé depuis plusieurs années : nombreux sont ceux amenés à réfléchir leur consommation de manière plus durable, à opérer un retour à l’essentiel.

Tout en réaffirmant leurs besoins de mobilité et de liberté. De plus en plus de clients réentreprennent l’achat automobile de manière pragmatique. Un besoin auquel Dacia répond, depuis plus de 15 ans, en proposant l’essentiel de l’automobile au juste prix.

Nouvelle Dacia Logan incarne le renouveau de la berline familiale iconique et cet ADN Dacia. Modèle emblématique de Dacia, Nouvelle Logan est la berline familiale historique de la marque. En 2005, elle a révolutionné le marché automobile en démocratisant la voiture neuve. 15 ans plus tard, toujours fidèle à ses valeurs d’origine, cette nouvelle génération offre un confort accru et une habitabilité record. Logan est la voiture la plus vendue dans l’histoire du marché automobile marocain avec plus de 193 000 unités vendues depuis 2005.

Avec Nouvelles Sandero, Sandero Stepway et aujourd’hui Logan, Dacia renouvelle son offre sur le segment des citadines et des compactes polyvalentes pour répondre à tous les besoins des particuliers. Malgré des dimensions extérieures conservées, elles offrent plus de modernité, de générosité et de polyvalence sans renier leurs fondamentaux de simplicité et de fiabilité. Elles changent de plateforme et proposent un niveau accru d’équipements, de sécurité active et passive, de nouvelles motorisations dont une nouvelle boîte automatique.

Fabriquée par la SOMACA à Casablanca, Nouvelle Logan est l’incarnation renouvelée de l’esprit de son aînée. Pour un prix toujours aussi serré, elle permet plus que jamais l’accès à un modèle neuf au meilleur rapport valeur/prix du marché. Ce véhicule « proudly made in Morocco » sera commercialisé au Maroc à partir du 8 décembre 2021.

DESIGN EXTERIEUR

Entièrement nouveau, le design de Nouvelle Logan est plus fluide grâce à une longueur globale augmentée de 3,8 cm, d’un empattement plus long et d’un porte-à-faux arrière réduit. La silhouette est plus élancée avec un pare-brise plus incliné et un pavillon plus bas de 1,6 centimètre. La ligne de toit fuyante, l’antenne radio placée à la fin du toit et une légère diminution des surfaces vitrées latérales contribuent à dynamiser la ligne générale. La signature lumineuse en Y, les roues affleurantes et le design plus qualitatif de certains éléments comme les poignées de porte sont des attributs identiques aux codes stylistiques de nouvelle Sandero Streetway.

UN HABITACLE FAMILIAL

Nouvelle Logan est une voiture familiale qui soigne ses occupants. Le rayon aux genoux des passagers arrière progresse de 42 mm et devient l’un des meilleurs du marché.

COFFRE

Nouvelle Logan dispose du meilleur volume de coffre de sa catégorie avec une capacité de 528 litres, en progression de 18 litres. A titre de comparaison, sa capacité est supérieure de 200 litres à celui de Nouvelle Sandero. Afin de faciliter son accès, le seuil de chargement a été abaissé de 19 millimètres.

Quel que soit le niveau de finition, Nouvelle Logan est équipée en série de la fermeture centralisée, du déverrouillage et de l’ouverture de la malle du coffre à distance via un bouton sur la clé ou la carte main-libres. La fermeture du coffre est manuelle.