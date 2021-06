Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a salué, mercredi à Rabat, le rôle joué par le Danemark dans le renforcement de la relation entre le Maroc et l’Union européenne (UE). Dans un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Sebastian Kofod, Bourita a mis en exergue l’importance qu’accorde le Danemark aux relations de l’UE avec le sud de la Méditerranée.

“Cette visite s’inscrit dans un contexte où les relations entre le Maroc et le Danemark connaissent une dynamique positive à tous les niveaux”, a-t-il souligné, notant que les deux pays ont tenu un dialogue politique très fructueux durant l’année écoulée sur des sujets bilatéraux et régionaux. Les dernières années ont enregistré une évolution positive des investissements danois au Maroc et des échanges commerciaux entre les deux pays, a-t-il relevé, précisant que les deux parties ont décidé de développer davantage ces domaines.

Cette visite a été l’occasion de souligner le soutien mutuel des deux pays dans les fora internationaux, notamment au niveau du Conseil de Sécurité de l’ONU où le Maroc appuiera la candidature danoise pour un siège au sein de l’instance décisionnelle onusienne tandis que le Danemark appuiera celle du Maroc, a dit Bourita.

« Nous avons évoqué l’expérience marocaine dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a dit Bourita, relevant que l’accent a été mis sur les aspects religieux, économique et sécuritaire, ainsi que sur les moyens de coordonner aux niveaux régional et international pour lutter contre ce fléau.

La question migratoire a également été évoquée avec la vision claire du Royaume quant à ce phénomène complexe, qui doit être pris en considération dans l’ensemble de ces aspects, a-t-il conclu.

Le Danemark et le Maroc partagent une relation “forte et solide” qui n’a cessé de se renforcer durant les 15 dernières années, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Sebastian Kofod. Dans un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Kofod a relevé que sa visite a pour objectif d’étudier les moyens de développer davantage cette relation.

Sur la question du Sahara marocain, Kofod a souligné que son pays, avec l’Union européenne (UE), est en faveur d’une solution basée sur le processus onusien et les négociations, précisant que le Danemark a toujours eu une position constante à ce sujet et continue de plaider en faveur d’une solution dans le cadre des Nations Unies. Par ailleurs, le ministre danois s’est dit “impressionné” par la gestion du Maroc de la pandémie de la Covid-19, précisant avoir évoqué avec Bourita cette question, ainsi que les moyens et initiatives visant une reprise économique durable.

Dans ce sens, Kofod a rappelé la disposition du Danemark à soutenir le Royaume durant cette phase de reprise, citant dans ce cadre le mémorandum d’entente conclu mardi avec le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) au Maroc pour renforcer l’accès des femmes et des filles en situation de vulnérabilité aux droits et services essentiels et assurer leur autonomisation socio-économique. Autre sujet d’intérêt commun évoqué lors de l’entretien, celui de l’énergie verte, où “le Maroc occupe les avant-postes de même qu’il dispose d’un énorme potentiel”, a ajouté le responsable danois, soulignant que les deux pays entretiennent une excellente coopération dans le secteur énergétique. En ce qui concerne la lutte anti-terroriste, Kofod a qualifié le Royaume de “partenaire important dans la lutte contre l’extrémisme”, citant dans ce sens sa participation à la réunion ministérielle de la coalition internationale contre Daech qui s’est tenue cette semaine à Rome.

Le diplomate danois a également félicité le Royaume pour sa coprésidence du Forum Mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF). “Nous avons également évoqué la migration et l’importance de travailler ensemble sur ce sujet qui occupe déjà une place importante pour le Maroc”, a noté Kofod, faisant part de la disposition du Danemark à appuyer le Royaume pour lutter contre la migration clandestine. Il a également remercié le Royaume pour les efforts qu’il déploie à ce niveau.