L’expérience pédagogique du GSR proposée dans son nouvel établissement, La Résidence Bouskoura, c’est le plaisir d’apprendre dans un environnement épanouissant, mixant pédagogies alternatives, neurosciences, numérique, une éducation privilégiant la personnalisation, la coopération, la bienveillance, l’esprit critique, le jeu ou encore le ‘’learning by doing’’.

En termes de solution pédagogique, celle-ci se construit autour de pratiques et d’outils pédagogiques modernes fondés sur les sciences cognitives et la valorisation de tous les talents. Elle s’inspire des modèles pédagogues où la culture et le sport ont une part importante dans le parcours scolaire de tous les élèves, un espace d’éclosion de talents et de vocations qui peuvent très bien aller de pair avec notre modèle académique.

L’établissement est pensé comme un lieu de vie, une cité du savoir. L’école est un lieu de proximité, de médiation et de méditation. Le traitement paysager y joue un rôle important. Les espaces sont imaginés dans la transparence pour une surveillance passive.

Ainsi pensé, ce modèle propose un système éducatif global qui :

Offre un continuum pédagogique de la maternelle aux classes prépas ;

Assure la continuité d’une éducation classique avec un établissement qui place l’élève au centre de ses préoccupations, à la pointe de l’innovation, du numérique ;

Crée une rupture pour créer une différenciation, notamment à travers la valorisation du sport et de la culture ;

Favorise des espaces collaboratifs ;

Propose un Learning center, un fab-lab et des brain-bubbles… ;

Favorise une architecture réellement bioclimatique.

Culture, Art et Sport à l’honneur à La Résidence Bouskoura grâce à ses équipements exceptionnels et au lancement de ses AfterSchool Classes

De la maternelle au lycée, les programmes des AfterSchool Classes La Résidence sont conçus par nos experts pédagogiques et partenaires spécialisés pour offrir une véritable expérience humaine et intellectuelle à nos élèves.

Leur finalité est de diversifier les domaines artistiques, culturels et sportifs abordés à l’école pour permettre aux élèves d’associer du sens à leur apprentissage à l’école et hors école.

Les AFTER-SCHOOL CLASSES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Le parcours d’éducation artistique et culturelle s’inscrit dans le parcours global de la formation des élèves et a pour vocation de les doter d’une culture artistique personnelle.

Durant ces AFTERSCHOOL CLASSES, les élèves travailleront en petits groupes autour de projets diversifiés leur permettant d’acquérir de nouvelles connaissances, d’expérimenter des pratiques et d’aller à la rencontre d’acteurs des domaines des arts et du patrimoine.

Les ASC Artistiques et Culturelles proposées en septembre prochain sont : la danse, le théâtre et le chant

Les AFTER-SCHOOL CLASSES SPORTIVES

Le parcours éducatif à la santé vise à apprendre aux élèves à prendre soin d’eux-mêmes et d’autrui.

L’éducation à la santé passe impérativement par la sensibilisation des enfants aux enjeux de la santé pour assurer leur bien-être personnel et collégial. Cela commence par un esprit sain dans un corps sain qui contribue àun climat scolaire serein, offrant ainsi les conditions optimales pour vivre en communauté et en parfaite harmonie avec soi.

Les ASC Sportives proposées en septembre prochain sont : les Arts martiaux, la natation et le football.

La Philosophie du GSR

A La Résidence Bouskoura comme dans les autres écoles du GSR àCasablanca, la philosophie du groupe a toujours été de s’engager à ce que chaque élève se sente chez lui dans un environnement multiculturel, mais également àce qu’il bénéficie des opportunités et du soutien dont il a besoin pour développer pleinement son potentiel. Notre vision et notre mission résultent de notre conviction que les élèves excellent lorsqu’ils éprouvent le plaisir d’apprendre, lorsqu’ils s’entraident et apprennent les uns des autres.

A la Résidence nous mettons tout en oeuvre pour :

Transmettre à chacun de nos élèves un corpus de savoirs fondamentaux et une culture générale, piliers du développement intellectuel et social ;

Développer des qualités fondamentales telles que le goût d’apprendre, le sens de la rigueur, la créativité, l’esprit critique et la curiosité ;

Accompagner chaque élève dans un parcours de réussite scolaire en misant sur la personnalisation et l’épanouissement ;

Préparer les élèves aux enjeux de la citoyenneté du XXIème siècle ;

Intégrer les pratiques artistiques et sportives dans le parcours de réussite scolaire ;

Valoriser toutes les formes de talents ;

Enseigner le travail en coopération et valoriser le sens de l’initiative.