La Chambre des Conseillers a approuvé à l’unanimité le projet de loi n°52.20 portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts.



Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale “Forêts du Maroc 2020-2030”, visant à rendre le secteur forestier plus compétitif et durable en créant un modèle de gestion intégrée, durable et générateur de richesse.

La nouvelle agence sera chargée de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique de l’État dans les domaines de la protection, de la préservation, de la valorisation et du développement durable des richesses et ressources forestières nationales, ainsi que dans les domaines de la lutte contre la désertification, la création et la gestion des réserves , en particulier les parcs nationaux, la gestion des ressources cynégétiques, la chasse et l’aquaculture dans les eaux sauvages, et la conservation des plantes, de la faune sauvage et des espèces menacées.