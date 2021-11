Le Groupe Marjane a annoncé lundi le lancement de sa marque « Filière Exclusive M » fédérant l’ensemble des produits des filières fruits et légumes, poisson, viande et bientôt poulet afin de faciliter leur reconnaissance par les consommateurs. A travers cette nouvelle marque, l’objectif du groupe Marjane est d’offrir des produits de qualité respectant un cahier des charges très strict, contrôlés, sains, sans résidus chimiques après récolte, sans antibiotiques à l’origine contrôlée et traçables sur toute la chaine de production, de la ferme au rayon.

« Le fait qu’un opérateur historique de la grande distribution s’engage et intègre toutes les chaînes de valeur est pour nous une meilleure garantie de qualité. Nous avons développé un processus durable qui vise à proposer des produits frais, de qualité en se basant sur une démarche claire et bien définie. Parce que mieux manger, c’est aussi mieux connaitre les produits pour mieux les consommer et mieux les savourer », déclare Ayoub Azami, président-directeur général de Marjane Holding.

Les cahiers des charges des produits « Filière Exclusive M » vont au-delà des exigences produits. Ils imposent également le respect de l’environnement en termes de consommation d’eau, de non pollution des sols, et le respect des normes et règlementations sociales par nos partenaires. Aujourd’hui, ce sont plus de 30 partenaires sur les différentes régions du Maroc, plus de 60 produits référencés en magasin qui font partie de la marque.

« Filière Exclusive M » est approvisionnée à partir de 600 Ha de plantations, dont 380 Ha en légumes, et 3.000 têtes de bœufs élevées par an. Pour les fruits et légumes, l’objectif est de passer de 35% d’approvisionnement des produits « Filière Exclusive M » en 2021 à 60% en 2022, alors que pour la partie viandes rouges, 100% du bœuf présent dans les rayons boucheries est intégré dans la nouvelle marque.

Les produits Filière Exclusive M sont disponibles exclusivement dans les magasins Marjane et Marjane Market et via l’application de e-commerce alimentaire Marjane. Ils sont reconnaissables au logo affiché sur les rayons fruits et légumes, viandes et poissons d’élevages.