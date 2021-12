Le Groupe ISCAE et la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) ont organisé, sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce, la 37ème édition du Carrefour du Manager les 22 et 23 Décembre 2021, sous le thème « Le Capital Humain à l’Ere de l’Economie Numérique ».

Dans cette conjoncture dictée par une pandémie déstabilisante au niveau planétaire, l’économie numérique a renforcé et confirmé son importance dans un écosystème en perpétuelle évolution.

La situation exceptionnelle que vit le monde a transformé de manière durable et significative le fonctionnement des entreprises. Apprentissage à distance, mesures sanitaires renforcées et télétravail sont aujourd’hui autant de paradigmes nouveaux avec lesquels entreprises et employés doivent s’accommoder.

Véritable levier de développement, l’économie numérique fait cependant face à différents enjeux et questionne la place de l’Humain comme capital immatériel précieux. Ainsi, en choisissant ce thème, le Carrefour du Manager se veut un espace de débat ouvert sur ces enjeux, mais aussi sur les différentes bonnes pratiques dans le domaine.

Cette 37ième édition du Carrefour du Manager coïncide cette année avec le 50ème anniversaire de l’ISCAE ; l’occasion de revenir sur le parcours de cet Institut riche en histoire et réalisations.

Pour l’ouverture de cette édition spéciale du Carrefour du Manager 2021, plusieurs hautes personnalités honorent de leur présence l’ISCAE et sa communauté : Ryad MEZZOUR, Ministre de l’Industrie et du Commerce ; Abdellatif MIRAOUI, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation ; Younes SEKKOURI, Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

Comme chaque année, les sujets dûment réfléchis seront discutés et débattus par de grands noms de l’écosystème marocain et international. Top managers, experts, analystes, enseignants chercheurs et spécialistes de l’économie numérique partageront, durant deux jours, leur expérience et leur savoir-faire.

Parmi les intervenants Lotfi SEKKAT, Président Directeur Général, CIH Bank ; Hassan BAHEJ, Président Directeur Général, IBM Maroc ; Mohamed BEN OUDA, Chairman & CEO, ABA TECHNOLOGY ; Rachid BEKKAR, Directeur des Ressources Humaines, Inwi ; Maryam ZOULALI et Youssef MRABET, respectivement Responsable Recrutement, Partenariats et marque employeur et Responsable Partenariats et Attractivité, Groupe Attijariwafa Bank.

Occasion unique de rencontres et de débats dans un esprit d’échanges conviviaux, cette édition du Carrefour du Manager connaitra la participation de plus de 40 entreprises de tous secteurs et près de 2000 candidats issus de plusieurs écoles de commerce et d’ingénierie IT.

Le programme s’étalera sur deux journées, les 22 et 23 Décembre et comprendra des conférences autour de plusieurs thèmes d’actualité, destinés aussi bien aux professionnels qu’aux étudiants :

Le capital humain à l’ère de l’économie numérique

La valorisation du capital humain pour réussir le plan de transformation de l’entreprise

Les enjeux du capital humain dans un environnement complexe : évolution ou changement de paradigmes ?

La digitalisation du processus RH : aspects techniques et fonctionnels

Entretiens professionnels : comment s’y prendre ?

Ces conférences et ateliers seront suivis de la remise des prix Youth Entrepreneurship Award à l’équipe d’étudiants la plus innovatrice portant un projet RSE.