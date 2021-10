Commercialisé depuis 2010 à un prix scandaleusement accessible, Dacia Duster a bousculé le segment des SUV.

Une vraie révolution signée Dacia ! Vendu à plus de 73 000 exemplaires au Maroc [plus 1 million 900 000 dans le monde], Dacia Duster est le leader des SUV compacts depuis son lancement.

Dans la continuité des générations précédentes, Nouveau Duster s’adresse aussi bien aux clients souhaitant un SUV confortable au design attractif qu’à ceux recherchant un 4X4 polyvalent et robuste.

Fidèle à son ADN, Nouveau Duster reste un SUV familial avec un esprit baroudeur. Il est le compagnon du quotidien et des aventures au grand air. Grâce à sa garde au sol élevée, à ses nouveaux pneumatiques et à un 4×4 Monitor dédié (sur la version 4 roues motrices), il est aussi à l’aise sur route qu’en dehors des sentiers battus.

Son design intemporel évolue. Plus contemporaine, sa nouvelle face avant renforce la personnalité de Nouveau Duster, les feux intègrent la nouvelle signature lumineuse Dacia et la calandre revisitée lui donne une personnalité encore plus affirmée.

Coté vie à bord, il s’équipe d’une console centrale haute avec un accoudoir coulissant, de deux systèmes multimédia avec un nouvel écran de 8 pouces, d’une caméra multi-vues et d’une boîte automatique EDC à double embrayage.

Il offre une conduite plus agréable et un confort amélioré, grâce entre autres à sa direction assistée recalibrée Toujours aussi polyvalent à l’usage, Nouveau Duster est disponible en 2 et 4 roues motrices. Cette dernière version profite d’un système 4×4 Monitor enrichi.

Nouveau Duster est commercialisé dans tout le réseau Dacia au Maroc à partir de 175 000 dhs.