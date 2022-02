TiVi5 MONDE la chaîne jeunesse des 4-14 ans de TV5MONDE SAS est disponible depuis le 28 janvier en HD et SD, 24h/24, 7jours sur 7, en clair et gratuite sur le satellite ARABSAT Badr 26° Est qui en détient l’exclusivité dans la zone.

Avec ses programmes variés issus de la production francophone, dessins animés, programmes éducatifs, séries enfant, magazines et longs métrages d’animation, TiVi5 MONDE ambitionne de devenir la chaîne préférée des 4-14 ans de la région comme elle l’est déjà aux Etats-Unis et dans 30 pays d’Afrique où elle connaît un vif succès depuis plusieurs années.

Les enfants et adolescents peuvent ainsi continuer leur apprentissage du français à la maison, de manière ludique, avec des programmes adaptés aux plus petits comme aux plus grands.

Cette chaîne jeunesse vient compléter l’offre de TV5MONDE déjà présente sur ce même satellite, la chaîne généraliste culturelle francophone, TV5MONDE Maghreb-Orient et la chaîne thématique « Art de vivre » TV5MONDE Style HD.

A noter que : Les enseignants et enseignantes de français langue étrangère disposent de matériel pédagogique sur enseigner.tv5monde.com pour utiliser les programmes de Tivi5monde dans leurs cours.