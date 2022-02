La Bourse de Casablanca a clôturé, pour la 4ème séance d’affilée, dans le rouge, mercredi, son principal indice, le Masi, cédant -0,09%, à 13.509,67 points (pts).

Au terme de cette journée, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a baissé de 0,11%, à 1.094,08 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est replié, quant à lui, de 0,12%, à 1.012,03 pts.

Suivant la même tendance, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, a reculé de -0,44%, à 12.500,72 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides a rétrogradé de -0,11%, à 11.338,71 pts. Aux valeurs, le secteur de la participation et promotion immobilières s’est offert la hausse la plus forte (+2,77%), à la faveur de la bonne tenue de Alliances (+5,99%) et Douja Prom Addoha (+2,56%). En revanche, Res Dar Saada a terminé en baisse de 1,13%.

Le secteur de la sylviculture et papier a pris, pour sa part, 2,68%, suivi par l’indice de l’agroalimentaire/production (+1,68%), celui de la chimie (+1,64%) et celui des sociétés de placement immobilier (+1,43%).

L’indice des banques a affiché une hausse de 0,61%, boosté par Bank Of africa (+1,69%), CDM (+0,71%), Attijariwafa Bank (+0,43%) et BCP (+0,35%). CIH a cédé 0,28% et BMCI n’a affiché aucune variation.

A l’inverse, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la plus forte baisse (-3,28%), suivi de l’indice des distributeurs (-2,25%) et de l’indice de l’industrie pharmaceutique (-1,82%).

Au titre de cette journée, le volume global des échanges s’est établi à 416,61 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché central (actions). Pour ce qui est des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a drainé 197,11 MDH, BCP 53,05 MDH et Itissalat Al-Maghrib 44,28 MDH. La capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 702,41 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Alliances (+5,99% à 62,85 DH), Mutandis Sca (+4,5% à 267 DH), Oulmes (+3,93% à 1.455 DH), Lesieur Cristal (+3,23% à 192 DH) et Med Paper (+2,68% à 24,9 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

À l’inverse, Stroc Industrie (-5,42% à 45,4 DH), Label Vie (-2,88% à 4.950 DH), Promopharm S.A. (-2,48% à 1.141 DH), Managem (-2,11% à 1.762 DH) et Ciments du Maroc (-1,77% à 1.885 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.