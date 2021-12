DS Automobiles organise du 10 au 18 Décembre 2021, la première édition du « Marché des Créateurs by DS Automobiles » dans son Store situé sur le Boulevard Al Massira Khadra à Casablanca.

Présente sur place lors de la cérémonie de lancement, la caméra de l’Infomédiaire TV (IMTV) a rencontré Nawal Afiq, Directrice Marque DS Automobiles, pour présenter cet événement durant lequel plusieurs artistes et créateurs marocains seront mis en lumière dans la DS Gallery, espace de plus de 600 m² dédié à la culture et à la promotion des artistes