Selon nos informations, le géant marocain du BTP, TGCC, serait sur le point de réaliser une grosse opération en Côte d’Ivoire. Et toujours selon nos sources, le patron de TGCC, Mohamed Bouzoubaa, se trouverait actuellement à Abidjan pour signer le contrat. Pour rappel, le Groupe TGCC s’est introduit en novembre dernier à la Bourse de Casablanca. Et à cette occasion, Bouzoubaa avait déclaré que cette opération, qui portait sur un montant global de 600 millions de dirhams, ‘‘vise à renforcer la présence du groupe sur le marché marocain et sur l’Afrique subsaharienne’’. A suivre !