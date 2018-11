Infomediaire Maroc – L’Egypte abrite, du 3 au 16 novembre, l’exercice militaire conjoint « Bouclier arabe 1 » en présence de plusieurs pays arabes dont le Maroc.

« Dans le cadre de la consolidation des relations de coopération militaires entre l’Egypte et les pays arabes et le renforcement des capacités de combat des forces armées pour réaliser les objectifs communs, la République arabe d’Egypte accueille, pour la première fois, l’exercice conjoint bouclier arabe 1, qui se déroule du 3 au 16 novembre, à la base militaire Mohamed Naguib (ouest d’Alexandrie) et au niveau d’autres zones d’exercice aériennes et maritimes en Méditerranée », a indiqué le porte-parole de l’armée égyptienne dans un communiqué.

L’exercice connaîtra la participation d’éléments des forces terrestres, maritimes et aériennes et des forces spéciales représentant l’Egypte, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Bahreïn et la Jordanie, outre le Maroc et le Liban comme observateurs, a ajouté la même source.

« Bouclier arabe 1 » entre dans le cadre des manœuvres militaires effectuées par les forces armées égyptiennes avec plusieurs pays frères et amis pour renforcer les relations militaires, faire face aux défis communs et soutenir les efforts de paix et de stabilité dans la région, conclut le communiqué.

Rédaction Infomediaire.