Infomédiaire Maroc – La cérémonie de remise du Prix de la recherche de l’Ordre des Experts-Comptables (OEC) a eu lieu ce lundi, à Casablanca, récompensant les travaux de recherche (thèse de doctorat et mémoire d’expertise comptable) réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.

Le Prix vise à encourager la recherche dans les domaines multidisciplinaires de l’expertise comptable et dans des disciplines tels que la gouvernance, le management du risque, la performance organisationnelle ou encore le pilotage stratégique.

Partant des différentes appréciations des membres du comité scientifique, qui se compose d’experts-comptables, de professeurs universitaires et de professionnels de l’entreprise dans la catégorie thèse de doctorat, le Prix (25 000 dirhams) est revenu à Aderrahmane Salhi pour sa thèse « Contribution à la connaissance de la gouvernance des entreprises familiales – Cas des entreprises familiales marocaines non cotées ». Cette thèse a été préparée sous la direction des Professeurs Abdelgnani Bendriouch et Fawzi Britel.

Dans la catégorie expertise Comptable, le Prix (25 000 MAD) est revenu à Itimad Ouazzani pour son mémoire portant sur la « Proposition d’une démarche d’évaluation du dispositif de gestion et de contrôle du risque de liquidité au sein des banques marocaines ». Ce mémoire a été préparé sous la direction de Abdelaziz Al Mechatt.

Dans une déclaration, le président de l’Ordre National des Experts-Comptables (OEC) Issam El Maguiri, a estimé que cette initiative vise à apporter une contribution de qualité à la connaissance au niveau des autres champs tels que la gouvernance, le management du risque, la performance organisationnelle, et le pilotage stratégique.

Elle cherche également à distinguer les travaux de recherche, effectués dans le cadre d’une thèse de Doctorat, d’un Mémoire d’Expertise Comptable, et d’un mémoire de Master de recherche, obtenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, apportant une contribution de qualité à la connaissance dans les domaines de l’expertise comptable.

El Maguiri a expliqué que ce prix s’adresse à toutes les formations (universités et écoles de commerce) et représente ainsi un moyen de répondre à une demande sociale qui est celle d’augmenter la connaissance scientifique dans notre pays dans les champs scientifiques de la comptabilité, de l’audit et de la fiscalité, dans le contexte marocain.

Le prix de l’OEC de la recherche récompense les travaux rédigés en français et soutenus dans un établissement de l’enseignement supérieur marocain ou les travaux soutenus par des marocains dans un établissement étranger de l’enseignement supérieur.

IM