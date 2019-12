Le coup d’envoi a été donné, ce mercredi à Rabat, au Plan d’action national pour la lutte contre l’exploitation des enfants à des fins de mendicité, qui repose sur le renforcement du système de protection de l’enfant de ce type d’exploitation en se basant sur le travail d’intervention d’équipes de terrain pluridisciplinaires dans différentes régions au niveau de la protection judiciaire, des soins de santé, de l’assistance psychologique et sociale, de l’éducation et la formation, ainsi que du suivi et de l’évaluation.

Lancé à l’occasion de la deuxième réunion élargie sur le phénomène de l’exploitation des enfants à des fins de mendicité, ce plan d’action adopte une approche qui donne la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et engage les différents acteurs impliqués aux niveaux central et territorial.

Le plan sera lancé d’abord à Rabat, Salé et Témara dans le but de modéliser l’expérience avant de l’élargir dans une seconde phase aux grandes villes, puis de le diffuser dans les différentes régions du Royaume