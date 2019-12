Les co-fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont annoncé mardi quitter leurs fonctions respectives de PDG et de président de la société mère Alphabet. Sundar Pichai, actuel PDG de Google et dirigeant de longue date de la société, est promu pour assumer les fonctions de PDG d’Alphabet en plus de son poste actuel.

« Avec Alphabet qui est maintenant bien établi et Google fonctionnant efficacement en tant que sociétés indépendantes, c’est le moment naturel pour simplifier notre structure de gestion », ont déclaré Page et Brin dans un billet de blog annonçant le changement. « Nous n’avons jamais été du genre à conserver des rôles de direction quand nous pensons qu’il existe une meilleure façon de gérer la société.

Et Alphabet et Google n’ont plus besoin de deux PDG et d’un président », ont-ils écrit. Page et Brin resteront « activement impliqués » en tant que membres du conseil d’administration d’Alphabet, selon la même source.