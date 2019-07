Les travaux de construction du pavillon marocain sur le site de l’exposition internationale « Expo 2020 Dubaï », ont été lancés, ce dimanche sur le site du Salon situé dans la localité de Jebel Ali, par Mustapha Bakkoury, Commissaire général de la Section marocaine à l’Exposition. Erigé sur une parcelle d’une superficie de près de 1 500 m² au sein du district « Opportunité », le Pavillon marocain véhiculera l’image d’un Maroc « riche de talents, source d’inspiration et terre d’opportunités ».

L’architecture du Pavillon combine modernité et tradition avec un bâtiment qui, tout en étant à l’avant-garde des techniques de construction, s’inspire des méthodes ancestrales de construction en terre à l’instar de certains villages marocains.

Avec plus de 25 millions de visites attendues, la participation du Maroc aura des retombées certaines et contribuera au rayonnement économique et culturel du Royaume tout en marquant un nouveau point d’ancrage des relations fraternelles qui lient le Maroc aux Emirats Arabes Unis.