L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a signé une convention avec ADMINEX GROUP qui permettra aux exportateurs marocains de bénéficier de l’expertise allemande et aussi s’ouvrir sur de nouveaux marchés, en Europe et en Afrique. La signature de cette convention a été officialisée en marge de la rencontre organisée au siège de l’ASMEX, en présence des représentants d’ADMINEX GROUP en Allemagne et Ghana, ainsi que des membres de l’association.

ADMINEX GROUP se définit comme une plate-forme de soutien aux PME à l’international en accompagnant les entreprises internationales avec une expertise globale mais appliquée localement. Ainsi en profitant des solutions ADMINEX, les clients peuvent se concentrer sur leur cœur de métier, lorsqu’ils se développent sur les marchés étrangers et ont accès au savoir-faire local.

Cette rencontre était l’occasion de rapprocher les exportateurs marocains des marchés allemand et ghanéen à savoir la culture, les opportunités, les défis, les clés de succès et surtout les solutions pratiques pour pénétrer ces deux marchés.

Abdelaziz Taariji, vice-président de l’ASMEX a déclaré que « cette réunion s’inscrit dans le cadre du développement des exportations et l’amélioration de la balance commerciale marocaine. Aujourd’hui ADMINEX pourrait nous ouvrir des opportunités sur de nouveaux marchés européens et africains ».

Pour sa part, Marc Ambrock président d’ADMINEX GROUP a annoncé « nous venons de signer la convention avec l’ASMEX pour accompagner les exportateurs marocains dans leur business, car nous sommes convaincus que la croissance et la compétitivité passent par l’exportation ».