Infomédiaire Maroc – Les exportations des produits d’artisanat ont atteint 665 millions de dirhams (MDH) au cours des dix premiers mois de 2018, soit une croissance de 18,4% par rapport à la même période un an auparavant, a indiqué lundi, le ministère du Tourisme du transport aérien de l’artisanat et de l’économie sociale.

Les couvertures sont, en effet, à la tête des produits qui connaissent une forte demande à l’étranger, leurs exportations ayant, en effet, progressé de 86%, pour devancer la poterie/pierre, 2ème produit exporté et dont l’exportation a progressé de 61%, suivi du fer forgé (51%), a précisé le ministère dans un communiqué.

Par ailleurs, poursuit la même source, les bonnes performances sont au rendez-vous aussi pour la dinanderie (41%), le bois (33%), la bijouterie (28%), la vannerie (27%), et dans une moindre mesure pour le tapis 3%.

En termes de parts dans le chiffre d’affaires à l’export, la poterie/pierre, les vêtements traditionnels et le tapis en réalisent la moitié, y participant à hauteur de 21%, 15%, 14% respectivement, a relevé le ministère, soulignant que l’Europe continue à se comporter favorablement vis-à-vis des produits artisanaux marocains et enregistre une évolution de 15% par rapport aux 10 premiers mois de 2017.

Parmi les pays européens, c’est toujours la France qui prend le devant avec un taux de croissance de 51%, suivie de l’Italie (41%), et plus loin de l’Espagne qui marque un taux d’évolution de 16%, a détaillé le communiqué, ajoutant que la catégorie « Autres pays » progresse à travers un taux de 46%, en particulier les pays d’Asie, dont la Chine qui enregistre une progression 14 fois plus grande par rapport à la même période de 2017.

Les bonnes prouesses se sont poursuivis pour les autres pays, notamment les Etats Unis d’Amérique et les Pays Arabes avec des taux de croissance respectifs de 32% et 17%, tandis que le Canada a affiché, de son côté, une évolution positive de 15%.

Quant à la contribution des différents pays dans le chiffre d’affaires à l’export, le continent européen a préservé son rang de 1er client de l’artisanat marocain au cours des dix premiers mois de 2018, suivi des pays arabes (31%) et des Etats Unis d’Amérique qui ont gagné 2 points par rapport à l’année passée, passant de 22% à 24%.

Par ailleurs, le ministère a noté que la ville de Fès a enregistré de fortes progressions, avec un taux d’évolution de 83% par rapport à la même période de 2017, alors que Tanger (77%) et Agadir (60%) se sont placées au deuxième et troisième rangs, respectivement.

De même, les exportations qui passent par Casablanca et Marrakech ont connu aussi des évolutions respectives de 33% et 32% par rapport à la même période de 2017, a ajouté la même source, notant qu’avec une part de plus de 81% du chiffre d’affaires à l’export pendant les dix premiers mois de 2018, Casablanca et Marrakech constituent toujours les principales villes exportatrices des produits artisanaux marocains, avec le positionnement de Casablanca au-devant de la ville ocre.

