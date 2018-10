Infomediaire Maroc – Les exportations du Maroc ont enregistré une progression de 11% à près de 201,5 milliards de dirhams (MMDH) durant les 9 premiers mois de 2018, selon l’Office des changes. Ce résultat s’explique par la progression des exportations de tous les secteurs, essentiellement celles du secteur automobile (+6,2 MMDH), des phosphates et dérivés (+5,4 MMDH), et de l’agriculture et agro-alimentaire (+2,4MMDH).

Ces trois secteurs contribuent à hauteur de 71% dans la hausse totale des exportations, précise la même source, avant d’ajouter que les secteurs de l’aéronautique et du textile et cuir augmentent respectivement de +1,2 MMDH et de +1,3 MMDH.

Rédaction Infomediaire.