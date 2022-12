Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a assuré, mercredi, que la fuite de données à caractère personnel, relayée par certains médias, ne concerne pas sa plateforme « tawjihi.ma ».

Suite aux informations véhiculées par certains médias faisant état de fuites de données à caractère personnel au niveau de la plateforme « tawjihi.ma », le ministère a précisé, dans un communiqué, avoir pris contact avec le média ayant publié cette information et a consulté la base de données objet de la fuite.

Les services des systèmes informatiques du ministère ont procédé à la comparaison des différents champs liés aux noms, prénoms, e-mails, numéros de téléphone et des filières et relevé une différence entre la base de données du ministère et celle des données fuitées, confirmant ainsi que cette fuite ne concerne pas la plateforme du ministère, explique le communiqué.

Le ministère affirme qu’il continue d’œuvrer aux côtés de l’ensemble des intervenants pour l’exécution d’un programme défini, visant à renforcer la vigilance et la cybersécurité des différentes plateformes et réseaux au niveau du ministère et des établissements qui en relèvent.