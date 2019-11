Les travaux de la 12ème édition du Forum Africain des Infrastructures (FAI) se sont ouverts, ce jeudi à Yaoundé (Cameroun), avec la participation de plus de 30 pays dont le Maroc, invité d’honneur de cette édition.

Le Royaume est représenté à cet événement par une importante délégation conduite par le ministre de l’Equipement, du transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, et comprenant notamment la directrice générale de l’Agence nationale des Ports (ANP), Nadia Laraki, le directeur général de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie, le président du directoire de Marsa Maroc, Mohamed Abdeljalil et l’ambassadeur du Maroc à Yaoundé, Mostafa Bouh.

La délégation marocaine prendra part aux débats, organisés dans le cadre de ce forum, en vue de partager l’expérience marocaine et élargir ainsi le champ de la vision du Maroc pour la coopération Sud-Sud à l’Afrique Centrale