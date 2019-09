La 12ème édition du Forum Africain des Infrastructures (FAI) se tiendra les 14 et 15 novembre prochains à Yaoundé, sous l’égide du Gouvernement Camerounais, du Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariats (Carpa) et Proparco.

Depuis sa création en 2008, le Forum Africain des Infrastructures œuvre pour le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires performantes à travers des plateformes de débats et de networking entre gouvernements, acteurs clés des secteurs public et privé ainsi que l’ensemble de l’écosystème des infrastructures de transport en Afrique francophone.

Fort du succès de ses précédentes éditions à Marrakech, Dakar et Abidjan, le FAI s’invite pour la première fois en Afrique Centrale, une manière de confirmer la vocation régionale du Forum et son ouverture sur les différentes particularités régionales du continent