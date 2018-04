Infomédiaire Maroc – Le programme exécutif du plan national de l’emploi, approuvé et adopté hier, ambitionne de créer 1 200 000 emplois durant la période 2018-2021, a annoncé le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim.

Ce programme a également pour objectifs d’améliorer l’employabilité de plus d’un million de chercheurs d’emploi, d’appuyer l’emploi rémunéré au profit de 500 000 chercheurs d’emploi, d’accompagner la création de plus de 20 000 petites unités économiques et de préserver un taux d’activité supérieur à 46%, a indiqué Yatim qui présentait un exposé détaillé sur les mesures et procédures contenues dans ledit programme lors de la réunion du comité interministériel de l’emploi, présidée par le chef du gouvernement.

Rédaction Infomédiaire