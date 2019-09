Le Groupe OCP, leader mondial sur le marché du phosphate, et le géant Bioline by InVivo, via sa filiale SMAG, spécialisée dans la Smart Agriculture, ont signé un protocole d’accord pour le co-développement de solutions digitales dans le domaine agricole.

Ce partenariat permettra de combiner les efforts d’OCP et de Bioline by InVivo pour accompagner les agriculteurs à adopter de bonnes pratiques agricoles et à améliorer leur rendement, et ce, en s’appuyant sur des solutions digitales personnalisées en fonction des régions et des cultures.

Le premier axe est la diffusion de nouvelles solutions digitales dédiées à l’agriculture dans des régions cibles, notamment l’Afrique, le Brésil et l’Europe. D’autres axes de coopération sont également à l’étude par les deux Groupes dans les domaines des biosolutions, de la distribution des intrants ou encore de l’optimisation de la fertilisation.