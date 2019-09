BMCE Bank of Africa est devenue la première Banque au Maroc et en Afrique à soutenir les ‘‘Green Investment Principles’’ (GIP) sous l’égide de l’Initiative chinoise Belt and Road.

Pour rappel, lancés en novembre 2018, les GIP visent à guider les institutions financières et les entreprises dans l’adoption des meilleures pratiques en matière de gestion des risques environnementaux et sociaux, de finance verte et de chaîne d’approvisionnement dans leurs investissements et opérations au sein de la région Belt and Road.

Et en tant que première Banque marocaine et Africaine à soutenir les GIP, BMCE Bank of Africa se joint ainsi à 30 institutions financières y compris des Banques commerciales, des Banques de Développement, des investisseurs institutionnels, des bourses de valeurs et d’autres parties prenantes qui investissent ou aident à mobiliser des investissements dans la région Belt and Road.