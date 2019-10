La ville d’Essaouira, célèbre pour ses Festivals de musique notamment le Festival Gnaoua et Musiques du Monde et le Festival des Andalousies Atlantiques, a rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO, a annoncé ce mercredi l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, à la veille de la célébration de la Journée mondiale des villes.

Ce réseau rassemble des villes qui fondent leur développement sur la créativité, qu’il s’agisse de musique, d’artisanat et des arts populaires, de design, de cinéma, littérature, d’arts numériques ou encore de gastronomie. Ainsi, Essaouira (Musique) et 65 autres villes créatives ont rejoint ce réseau portant à 246 le nombre total de collectivités y participant.

Parmi ces nouvelles villes créatives figurent la ville française d’Angoulême (Littérature), Bangkok (Design), Beyrouth (Littérature), Bendigo/Australie (Gastronomie), Bergame/Italie (Gastronomie), Caldas da Rainha/Portugal (Artisanat et arts populaires), Kazan/Russie (Musique), Llíria/Espagne (Musique), Mérida/Mexique (Gastronomie), Muharraq/Bahreïn (Design), Mumbai/Inde (Film), Nanjing/Chine (Littérature), Ramallah/Palestine (Musique), Sharjah (Artisanat et arts populaires), Yangzhou/Chine (Gastronomie)…