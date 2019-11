Ivanka Trump, fille et conseillère du président américain, Donald Trump, est arrivée ce mercredi à l’aéroport de Rabat-Salé pour une visite au Maroc. A son arrivée à l’aéroport, Ivanka Trump a été accueillie par la Princesse Lalla Meryem. A noter que, lors de son séjour marocain, Trump effectuera une visite à Sidi Kacem et aura également des rencontres avec des responsables à Rabat et Casablanca.