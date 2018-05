Infomédiaire Maroc – Cette année, les équipes commerciales d’Attijariwafa bank Europe, notamment de France, Belgique, Espagne, Italie et Allemagne se mobilisent et sillonnent les routes, depuis le 9 avril et jusqu’au 19 mai 2018, afin de ‘‘renforcer la proximité avec les clients et d’aller à la rencontre des prospects, des communautés des marocains, tunisiens, sénégalais, maliens et ivoiriens résidents à l’étranger’’.

Attijari Tour est l’occasion de présenter les produits et services bancaires et financiers aux potentiels clients habitant loin des agences. A noter que pas moins de 8 véhicules habillés aux couleurs d’Attijariwafa bank ainsi qu’une centaine de conseillers se déplaceront dans plus de 130 villes différentes en Europe.

Rédaction Infomédiaire