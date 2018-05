Infomediaire Maroc – Le cabinet d’intelligence économique et de conseil Oxford Business Group (OBG) a annoncé la nomination de Clémentine Clabault et d’Alexis Reynaud à titre respectivement de directrice Maroc et de directeur éditorial Maroc. ‘‘La nouvelle équipe mandatée pour la production de The Report : Morocco 2019 a notamment pour mission de mettre en lumière la stratégie du Royaume concernant son rayonnement à l’international’’, a indiqué la directrice générale d’OBG pour l’Afrique, Karine Loehman.

Clémentine Clabault a occupé différents postes de direction au sein du cabinet d’OBG en Birmanie, en Malaisie, à Bahreïn et plus récemment en Côte d’Ivoire. Quant à Alexis Reynaud, il a travaillé pour OBG en Tunisie et en Algérie avant d’être promu au Maroc.

Rédaction Infomediaire.