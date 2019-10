Le Maroc constitue une destination touristique très prisée pendant toute l’année, avec un climat tempéré et des trésors culturels à découvrir, écrit le journal sud-africain, ‘‘The South African’’. ‘‘Qu’est-ce qui rend le Maroc si enchanteur ?’’, se demande la bloggeuse, Jenna Berndt, dans un article, illustré de photos montrant la diversité de la destination Maroc et son authenticité sur les plans gastronomique, architectural et naturel.

Des souks aux senteurs exaltantes aux Riads dignes des cartes postales, le Maroc regorge des trésors à découvrir dans chaque coin du pays, indique-t-elle.

Citant Teresa Richardson, directrice générale de Travel Corporation (TTC), une agence de voyage sud-africaine, le South African note que le Maroc jouit d’une position géographique stratégique qui renforce son attrait aux yeux des touristes. Le journal braque les projecteurs sur la ville ocre de Marrakech, ‘‘une cité pleine d’exotisme’’.