Infomédiaire Maroc – Le ministère public a lancé, hier à Rabat, une ligne téléphonique directe dédiée à la réception des dénonciations d’actes de corruption (0537 718 888), le but étant de dénoncer ces actes au moment précis et avec l’efficacité nécessaire pour contrôler les cas de corruption ou de chantage et informer ainsi le ministère public et la police judiciaire de ces faits.

La procédure de dénonciation se déroulera dans l’anonymat pour préserver l’identité du dénonciateur.

A noter que, parallèlement au lancement de ce numéro, un spot publicitaire d’environ 48 secondes a été publié en vue de faire connaitre ce nouveau service auprès du public et de prévenir contre le danger du phénomène de la corruption.

Rédaction Infomédiaire