Infomédiaire Maroc – Du 4 au 9 octobre 2018 : Orlando, parmi les villes touristiques les plus visitées au monde, accueillera pour la première fois le ‘‘Village du Maroc’’, un espace réunissant une multitude d’espaces exposant les richesses du Maroc : espaces BtoB et institutionnels, présentations de produits d’artisanat et du terroir, expositions d’art, espace culinaire marocain, conférences sur le Maroc et ses atouts.

Organisé par ‘‘Musk Strategies’’, en partenariat avec l’Ambassade du Maroc aux Etats-Unis, cet évènement est appuyé par un collectif d’acteurs marocains résidents aux Etats-Unis ainsi que par plusieurs acteurs institutionnels (AMDIE, Maison de l’Artisan, Ministère du Tourisme…) et d’autres acteurs économiques, culturels et académiques (RAM, Al Akhawayn University, University Central of Florida, la Ville d’Orlando…) qui seront présents sur place.

Rédaction Infomédiaire